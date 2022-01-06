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Курс долара виріс до максимуму з кінця травня

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Україна, Четвер 06 січня 2022 15:43
Курс долара виріс до максимуму з кінця травня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,49 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,4977 гривень за 1 долар (+0,0426 грн). При цьому курс долара на 6 січня становить: 27,4551 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс до максимуму з кінця травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Вище курс був тільки 31 Травня 2021 року - 27,5004 гривень за долар.

Курс долара виріс до максимуму з кінця травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 8 копійок до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 31,05 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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