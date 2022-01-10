Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 31,16 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,4900 - 27,5100 грн/доллар, евро 31,1516 - 31,1633 грн/евро, российский рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.