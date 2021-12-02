Курс долара оновив максимуму з середини липня

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 27,2933 гривень за 1 долар (+0,0637 грн). При цьому курс долара на 2 грудня становить: 27,2296 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Вище курс був тільки 15 Липня 27,3047 гривень за долар. Скріншот (bank.gov.ua)