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Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 17:22
Курс долара перейшов до зниження на міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 16 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,81 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,71 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7900 - 27,8100 грн/долар, євро 33,6925 - 33,7168 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Нагадаємо, 12 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 33,7152 - 33,7394 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3770 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 лютого встановлено на такому рівні: 27,9671 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 15 лютого становить: 27,844 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

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