Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 26,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку в продаж 7 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 26,82 гривень за долар, курс купівлі до 26,80 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 28,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 28,8877 - 28,9092 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8000 26,8200 EUR/UAH 28,8877 28,9092 RUB/UAH 0,3625 0,3629

Нагадаємо, 6 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 29,0518 - 29,0842 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3596 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 7 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,07 гривень за долар, курс євро знизився на 18 копійок до 29,22 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,86 - 6 травня), продажу - 27,07 (27,12 - 6 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,89 - 6 травня), продажу - 29,22 (29,40 - 6 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,20 - 6 травня), продажу 3,67 (3,69 - 6 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 26,8185 гривень за 1 долар (-0,1138 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить 26,9323 гривень за 1 долар.