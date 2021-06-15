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Курс долара на міжбанку знову піднявся вище 27 гривень

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Вівторок 15 червня 2021 17:36
Курс долара на міжбанку знову піднявся вище 27 гривень Фото: курс долара на міжбанку виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 15 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 27,04 гривень за долар, курс в покупці до 27,02 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 32,78 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0200 - 27,0400 грн/долар, євро 32,7617 - 32,7860 грн/євро, російський рубль 0,3740-0,3745 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку знову піднявся вище 27 гривень

Нагадаємо, 11 червня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9150 - 26,9350 грн/долар, євро 32,6209 - 32,6452 грн/євро, російський рубль 0,3728 - 0,3734 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 червня встановлено на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

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