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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 17:05
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав до рівня 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 1 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії зріс на 2 копійки до 27,59 гривень за долар, курс купівлі до 27,57 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 33,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5750 - 27,5950 грн/долар, євро 33,0183 - 33,0394 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5750

27,5950

EUR/UAH

33,0183

33,0394

RUB/UAH

0,3748

0,3754

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 31 серпня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,5400 - 27,5700 грн/долар, євро 32,8414 - 32,8772 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 00,3715 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 1 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,68 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 33,01 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,45 (27,39 - 31 серпня), продажу - 27,68 (27,64 - 31 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,47 (32,27 - 31 серпня), продажу - 33,01 (32,81 - 31 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,43 - 31 серпня), продажу 3,80 (3,78 - 31 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 27,6049 гривень за 1 долар (+0,0431 грн). При цьому курс долара на 1 вересня становить 27,5618 гривень за 1 долар.

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