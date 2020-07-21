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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Київ, Вівторок 21 липня 2020 10:50
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар зростає після призначення нового глави НБУ

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,69 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6800 грн/долар, євро 31,6620 - 31,6963 грн/євро, російський рубль 0,3897 - 0,3905 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6500

27,6800

EUR/UAH

31,6620

31,6963

RUB/UAH

0,3897

0,3905

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Відзначимо, 20 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,5223 - 31,5424 грн/євро, російський рубль 0,3857 - 0,3861 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар, що на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що не бачить підстав для інтервенцій на ринку, незважаючи на різке зростання курсу долара протягом останнього тижня.

Аналітики протягом найближчого тижня чекають продовження зростання курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн.

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