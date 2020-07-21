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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Киев, Вторник 21 июля 2020 10:50
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар растет после назначения нового главы НБУ

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 31,69 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6500 - 27,6800 грн/доллар, евро 31,6620 - 31,6963 грн/евро, российский рубль 0,3897 - 0,3905 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6500

27,6800

EUR/UAH

31,6620

31,6963

RUB/UAH

0,3897

0,3905

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Отметим, 20 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 31,5223 - 31,5424 грн/евро, российский рубль 0,3857 - 0,3861 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что не видит оснований для интервенций на рынке, несмотря на резкий рост курса доллара в течение последней недели.

Аналитики в течение ближайшей неделе ожидают продолжение роста курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн.

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