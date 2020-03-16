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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     16.03.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує дорожчати, незважаючи на заходи НБУ

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 26,40 гривень за долар, курс купівлі 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 47 копійок до 29,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3700 - 26,4000 грн/долар, євро 29,5581 - 29,5864 грн/євро, російський рубль 0,3524 - 0,3531 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,3700

26,4000

EUR/UAH

29,5581

29,5864

RUB/UAH

0,3524

0,3531

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 13 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1900 - 26,2200 грн/долар, євро 29,0813 - 29,1120 грн/євро, російський рубль 0,3583 - 0,3589 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,08 гривень за долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 березня встановлено на такому рівні: 26,089 гривень за 1 долар (+0,2310 грн). При цьому курс долара на 13 березня становить 25,858 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Нагадаємо, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4-26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

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Теми: Курс долара
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