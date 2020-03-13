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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     13.03.2020 - 17:32
Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав ще на 20 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 13 березня 2020 року виріс на 21 копійку до 26,22 гривень за долар, курс купівлі до 26,1900 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1900 - 26,2200 грн/долар, євро 29,0813 - 29,1120 грн/євро, російський рубль 0,3583 - 0,3589 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,1900

26,2200

EUR/UAH

29,0813

29,1120

RUB/UAH

0,3583

0,3589

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 12 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,9900 - 26,0100 грн/долар, євро 28,9580 - 28,9803 грн/євро, російський рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 13 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 26,60 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 29,68 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,98 (25,75 - 12 березня), продажу - 26,60 (26,55 - 12 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,91 (28,93 - 12 березня), продажу - 29,68 (29,94 - 12 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,23 - 12 березня), продажу 3,70 (3,72 - 12 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,08 гривень за долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 березня встановлено на такому рівні: 26,089 гривень за 1 долар (+0,2310 грн). При цьому курс долара на 13 березня становить 25,858 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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