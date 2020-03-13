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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Новини » Економіка     13.03.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ продає валюту з резервів, щоб уповільнити зростання курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 26,12 гривень за долар, курс купівлі до 26,10 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 23 копійки до 29,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1000 - 26,1200 грн/долар, євро 29,1921 - 29,2118 грн/євро, російський рубль 0,3562 - 0,3567 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,1000

26,1200

EUR/UAH

29,1921

29,2118

RUB/UAH

0,3562

0,3567

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 12 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,9900 - 26,0100 грн/долар, євро 28,9580 - 28,9803 грн/євро, російський рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,85 гривень за долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 25,858 гривень за 1 долар (+0,2340 грн). При цьому курс долара на 12 березня становить 25,6240 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії з-за епідемії коронавірусу.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу в світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України не планує вводити обмеження на валютному ринку через ситуацію, викликану коронавірусом. Сологуб нагадав, що Україна - вільна і демократична країна". "Якщо люди хочуть купити долари, ми повинні це бажання забезпечити. І тому ніяких обмежень немає, інтервенції НБУ проходять на валютному ринку в прозорому режимі", - додав він.

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Теми: Курс долара
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