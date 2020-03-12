ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НБУ пояснили різке зростання попиту на валюту в Україні

Новини » Економіка     12.03.2020 - 14:39
У НБУ пояснили різке зростання попиту на валюту в Україні
Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Попит формують українські компанії, а також громадяни

Підвищений попит на валюту на ринку в основному формують українські компанії. Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурій, ці компанії проводять експортно-імпортні операції, а також погашають борги в іноземній валюті.

Також формують попит і фізичні особи. "Ми бачимо, що готівковий ринок дуже сильно відреагував", - додав він.

За його словами, в НБУ пов'язують це з психологічними факторами, викликаними глобальною ситуацією в економіці, яка звичайно пов'язана з коронавірусом.

При цьому він заявив, що попит з боку нерезидентів невеликий, а з початку місяця вони купили всього 160 млн доларів.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

В обмінних пунктах України тільки 12 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 26,55 гривень за долар, курс євро виріс на 56 копійок до 29,94 гривень за євро.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

Глава НБУ назвав причину зростання курсу долара Курс долара в обмінних пунктах зріс до 26,5, євро - до 30 гривень
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїнивалютаКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся