Курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар вже коштує дорожче 26 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 12 березня 2020 року виріс на 26 копійок до 26,01 гривень за долар, курс купівлі до 25,99 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 28,98 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,9900 - 26,0100 грн/долар, євро 28,9580 - 28,9803 грн/євро, російський рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,9900 26,0100 EUR/UAH 28,9580 28,9803 RUB/UAH 0,3468 0,3474

Нагадаємо, 11 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7200 - 25,7500 грн/долар, євро 29,0893 - 29,1206 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 12 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 26,55 гривень за долар, курс євро виріс на 56 копійок до 29,94 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,75 (25,40 - 11 березня), продажу - 26,55 (25,93 - 11 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,62 - 11 березня), продажу - 29,94 (29,38 - 11 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,23 (3,21 - 11 березня), продажу 3,72 (3,71 - 11 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,85 гривень за долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 25,858 гривень за 1 долар (+0,2340 грн). При цьому курс долара на 12 березня становить 25,6240 гривень за 1 долар.