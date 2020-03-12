НБУ знову підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав ще на 1%

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,85 гривень за долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 25,858 гривень за 1 долар (+0,2340 грн). При цьому курс долара на 12 березня становить 25,6240 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 12 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 25,84 гривень за долар, курс купівлі до 25,82 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,11 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 березня довідковий курс на рівні 25,80 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 березня (25,58 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 12 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 26,55 гривень за долар, курс євро виріс на 56 копійок до 29,94 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,75 (25,40 - 11 березня), продажу - 26,55 (25,93 - 11 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,62 - 11 березня), продажу - 29,94 (29,38 - 11 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,23 (3,21 - 11 березня), продажу 3,72 (3,71 - 11 березня) грн за 10 рублів.