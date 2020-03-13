Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ продает валюту из-резервов, чтобы замедлить рост курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 26,12 гривен за доллар, курс в покупке до 26,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 29,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1000 - 26,1200 грн/доллар, евро 29,1921 - 29,2118 грн/евро, российский рубль 0,3562 - 0,3567 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,1000 26,1200 EUR/UAH 29,1921 29,2118 RUB/UAH 0,3562 0,3567

Напомним, 12 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9900 - 26,0100 грн/доллар, евро 28,9580 - 28,9803 грн/евро, российский рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,85 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 марта установлен на таком уровне: 25,858 гривен за 1 доллар (+0,2340 грн). При этом курс доллара на 12 марта составляет 25,6240 гривен за 1 доллар.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины не планирует вводить ограничения на валютном рынке из-за ситуации, вызванной коронавирусом. Сологуб напомнил, что Украина - "свободная и демократическая страна". "Если люди хотят купить доллары, мы должны это желание обеспечить. И поэтому никаких ограничений нет, интервенции НБУ проходят на валютном рынке в прозрачном режиме", - добавил он.