Межбанк октрылся небольшим ростом курса доллара

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар колеблется около уровня 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,95 грн/доллар, курс в покупке - 27,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: в диапазоне 27,9500 - 27,9800 грн/доллар, евро 31,7344 - 31,7684 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9500 27,9800

EUR/UAH 31,7344 31,7684

RUB/UAH 0,4199 0,4206

Напомним, 21 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9400 - 27,9700 грн/доллар, евро 31,7621 - 31,7879 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,94 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 27,948597 гривен за 100 долларов (-3,2235 гривен).