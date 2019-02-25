Мей заявила, що не подасть у відставку після Brexit

Мей заявила, що її робота - це не тільки виконати Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не планирует уходить с должности после Brexit (выход Британии из ЕС, - ред.). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

По словам Мэй, Британия выйдет из блока 29 марта.

"В декабре я очень ясно дала понять, что моя работа - это не только выполнить Brexit, на самом деле является внутренняя повестка дня, который я выполняю", - сказала она.

Напомним, министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк выступили с требованием отложить Brexit. Министры заявили, что, если в ближайшее время не будет решения по выходу Британии из ЕС, они готовы бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.

Ранее сообщалось, что старшие министры правительства Британии хотят, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Министры хотят отставки Мэй после завершения первого этапа переговоров по Brexit и, чтобы она дала возможность провести следующий этап переговоров новому лидеру.

Как известно, Brexit может быть отложено до 2021 года в соответствии с планами, которые изучают самые высокопоставленные чиновники ЕС.