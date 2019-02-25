Brexit можуть відкласти до 2021 року, - The Guardian

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Перенести вихід Британії з блоку хочуть для того, щоб вирішити ірландське питання

Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.) може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Як повідомляє видання, перенести вихід Британії з блоку хочуть для того, щоб вирішити ірландське питання.

Джерела повідомляють, що президент Європейської ради Дональд Туск і генеральний секретар Єврокомісії Мартін Зельмайр є ініціаторами перенесення.

Нагадаємо, Тереза Мей повідомила, що британський парламент до 12 березня проголосує за вихід з ЄС. Мей підкреслила, що її команда провела зустрічі в Брюсселі, щоб забезпечити такі зміни, які, на думку законодавців, потрібно пройти.

До цього члени Палати громад парламенту Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.