ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Brexit можуть відкласти до 2021 року, - The Guardian

Новини » Політика    25.02.2019 - 09:21
Brexit можуть відкласти до 2021 року, - The Guardian
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Перенести вихід Британії з блоку хочуть для того, щоб вирішити ірландське питання

Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.) може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Як повідомляє видання, перенести вихід Британії з блоку хочуть для того, щоб вирішити ірландське питання.

Джерела повідомляють, що президент Європейської ради Дональд Туск і генеральний секретар Єврокомісії Мартін Зельмайр є ініціаторами перенесення.

Нагадаємо, Тереза Мей повідомила, що британський парламент до 12 березня проголосує за вихід з ЄС. Мей підкреслила, що її команда провела зустрічі в Брюсселі, щоб забезпечити такі зміни, які, на думку законодавців, потрібно пройти.

До цього члени Палати громад парламенту Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.

Brexit без угоди не спричинить хаос в Європі, - єврокомісар Британія і ЄС майже домовилися про Brexit, - дипломати
Новини України ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся