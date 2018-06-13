Мей заявила про необхідність посилення санкцій проти Росії

Мей має намір ініціювати посилення санкцій проти РФ на саміті лідерів ЄС в червні

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у середу, 13 червня 2018 року, заявила, що ініціюватиме посилення санкцій проти Російської Федерації на саміті лідерів ЄС, запланованому на червень. Про це повідомляє Reuters.

"Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії. Насправді, я думаю, є деякі області, де ми повинні підсилити цей режим санкцій", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що санкції проти Росії повинні бути продовжені у зв'язку з результатами розслідування за MH17 і ескалацією на Донбасі.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Польщі готове посилити санкції проти Москви, якщо вона не продемонструє дієвих кроків щодо звільнення окупованих територій України.