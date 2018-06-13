Мэй заявила о необходимости усиления санкций против России

Мэй намерена инициировать усиление санкций против РФ на саммите лидеров ЕС в июне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 13 июня 2018 года, заявила, что будет инициировать усиление санкций против Российской Федерации на саммите лидеров ЕС, запланированном на июнь. Об этом сообщает Reuters.

"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. На самом деле, я думаю, есть некоторые области, где мы должны усились этот режим санкций", - заявила она.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что санкции против России должны быть продлены в связи с результатами расследования по MH17 и эскалацией на Донбассе.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши готово усилить санкции против Москвы, если она не продемонстрирует действенных шагов по освобождению оккупированных территорий Украины.