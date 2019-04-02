Мей заявила про необхідності нової відстрочки Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про необхідності нової відстрочки виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

Мей не назвала конкретних дат нової відстрочки.

"Вихід з угодою це найкраще рішення, так що там необхідно подальше продовження статті 50 (Лісабонського договору про ЄС, - ред.), таке (продовження, - ред.), щоб воно було найбільш коротким", - сказала Мей.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

У зв'язку з провалом вже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, в Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку Brexit. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників акції протесту. Двох учасників "Маршу на користь виходу" затримали за застосування насильства, одного - за напад на поліцейського, ще одного - за вживання алкоголю і порушення громадського порядку.