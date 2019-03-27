Мей заявила про готовність піти у відставку

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила депутатам Консервативної партії, що піде у відставку до наступного етапу переговорів з Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Мей пообіцяла соратникам, що піде з посади голови уряду, якщо більшість депутатів палати громад ратифікують її договір про умови виходу Британії з ЄС, який вона погодила з Брюсселем у листопаді 2018 року.

"Я прошу всіх присутніх в цьому залі підтримати угоду, щоб ми могли виконати наш історичний обов'язок - виконати рішення британського народу і вийти з Європейського Союзу плавно і впорядковано", - заявила Тереза Мей.



Раніше прем'єр-міністр намагалася затвердити положення угоди двічі - у січні і березні. У перший раз її проект договору провалився з різницею у 230 голосів, вдруге з різницею в 149 голосів. Проти договору Мей в березні поточного року проголосували зокрема 238 членів опозиційної Лейбористської партії і 75 консерваторів. Після провалу Мей намагалася переконати соратників затвердити угоду з третьої спроби.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз завершив підготовку по виходу Великобританії з ЄС без угоди. Европейськой комісії зазначили, що в

роє заступників міністрів Великобританії заявили про відставку через незгоду з політикою Терези Мей щодо Brexit - заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн.