Мей заявила, що не збирається у відставку, незважаючи на опір підлеглих

Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Раніше міністри планували переконати Мей не пропонувати депутатам можливість організувати другий референдум з Brexit

Тереза Мей заявила, що не піде з поста глави уряду Великобританії, незважаючи на критику її стратегії виходу Британії з ЄС (Brexit) від своїх колег. Про це повідомляє The Sun.

Видання пише, що Мей сказала, що вона не піде з посади прем'єр-міністра, незважаючи на масовий опір її підлеглих з кабінету і колег з Консервативної партії.

Зазначимо, раніше міністри вимагали зустрічі з прем'єром, де вони планували переконати її не пропонувати депутатам можливість організувати другий референдум щодо Brexit. У свою чергу десятки консерваторів кажуть, що Мей має піти у відставку як можна швидше. Серед причин називається оприлюднена нова угода Мей по Brexit.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Додамо, прем'єр-міністр Британії обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якому обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, Мей заявила, що Brexit може не відбутися, якщо британський парламент знову відхилить її варіант угоди на голосуванні в червні.