ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей: Brexit може не відбутися, якщо угоду знову відхилять

Новини » Політика    22.05.2019 - 00:41
Мей: Brexit може не відбутися, якщо угоду знову відхилять
Фото: Тереза Мей (Reuters)

На початку червня британський парламент знову голосуватиме за угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей представила компромісні зміни в угоді про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Мей, зміни в угоді зобов'язують британський уряд шукати альтернативні рішення замість "запасного механізму" для Північної Ірландії до 2020 року. Вона додала, що цей механізм ніколи не буде застосовуватися.

Також, зміни стосуються забезпечення британських робітників такими ж правами як у робітників країн Європейського союзу та створення нового екологічного бюро для забезпечення захисту екології.

Британський прем'єр наголосила, що у червні парламент матиме останню можливість для ухвалення угоди про Brexit. В разі чергового відхилення законопроекту, на думку Мей, Brexit може не відбутися взагалі.

"Найбільша проблема в Британії сьогодні - це її політика, ця угода може це виправити", - додала вона.

Нагадаємо, уряд Британії під час засідання 21 травня погодився з планом прем'єр-міністра щодо угоди про Brexit, включаючи компроміси, покликані залучити підтримку членів парламенту від опозиційної Лейбористської партії.

Раніше, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.

У Британії затвердили регламент про антиросійські санкції В ЄС повідомили, що Британія має право на свого єврокомісара
Новини України ВеликобританияТереза МэйBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся