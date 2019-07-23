Мей провела екстрену нараду через захоплення танкера Іраном

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 22 липня провела екстрене засідання щодо того, як Лондон має відреагувати на захоплення Іраном танкера під британським прапором в Ормузькій протоці. Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що на зустрічі обговорювалося, як убезпечити перевезення нафти у стратегічному регіоні на тлі загострення відносин між Заходом й Іраном. Міністр закордонних справ Джеремі Гант планує 26 липня виступити в парламенті щодо захоплення танкера і 23 його членів екіпажу.

У листі до Ради безпеки ООН Лондон наполягає, що танкер законно перебував у територіальних водах Оману, коли на його борт потрапили іранські військові.

Нагадаємо, 19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав у Ормузькій протоці британський нафтовий танкер Stena Impero, який нібито порушив міжнародні правила.

Пізніше було опубліковано аудіозапис переговорів британських та іранських військових із нафтовим танкером Stena Impero, який був захоплений в Ормузькій протоці, на якій чути, як іранські військові вимагали від британського танкера змінити курс на протилежний, а британські застерігали їх від захоплення.