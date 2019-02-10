Мей просить депутатів дати більше часу для перегляду угоди про Brexit

Британський парламент має проголосувати за угоду про Brexit не пізніше 27 лютого

Премьер-министр Британии Треза Мэй призвала депутатов дать ей больше времени для пересмотра соглашения о выходе страны из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, за 47 дней до Brexit британское правительство попросило дать Мэй больше времени для пересмотра соглашения с Евросоюзом.

По словам секретаря Палаты общин Джеймса Брокеншира, британский парламент должен принять решение относительно плана Brexit не позднее 27 февраля.

Напомним, ранее представитель британской оппозиционной Лейбористской партии заявил, что лейбористы вынесут на рассмотрение парламента поправку, которая заставит премьер-министра Мэй провести голосование по Brexit до 26 февраля, а не 21 марта, как планировалось ранее.

Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил об отсутствии "прорыва" в вопросе выхода Британии из Европейского союза.

"Встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Все еще нет прорыва в обозримой перспективе. Переговоры будут продолжены", - написал Туск в соцсети.

Добавим, лидер Палаты общин Андреа Ледсом заявила, что британский парламент обсудит предложение о выходе Британии из Европейского союза 14 февраля.