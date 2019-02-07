Британський парламент призначив дату дебатів по Brexit

Фото: Андреа Ледсом (flickr.com)

Британський парламент обговорить Brexit 14 лютого

Лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про виходу Британії з Європейського Союзу 14 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

До цього голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що країни Європейського союзу не будуть вносити ніяких нових пропозицій по Brexit.

Туск зазначив, що у Великобританії залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз. За його словами, багато людей як в Європі, так і Великобританії як і раніше воліють відмовитися від рішення по Brexit.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкер з метою пошуку виходу з глухого кута у питанні угоди про Brexit.

РБК-Україна писало, що головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до обговорення умов угоди з Brexit.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель не підтримує ініціативи перегляду угоди про Brexit. "Перегляд угоди між Брюсселем і Лондоном не значиться на порядку денному", - сказала Меркель.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.