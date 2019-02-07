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Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні Brexit

Новини » Політика    07.02.2019 - 19:20
Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні Brexit
Фото: Туск і Мей (twitter.com/eucopresident)

Туск заявив, що переговори будуть продовжені

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Twitter.

"Зустріч з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Все ще немає прориву в осяжній перспективі. Переговори будуть продовжені", - написав Туск в соцмережі.

Нагадаємо, лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого.

Раніше Туск заявив, що країни Європейського союзу не будуть вносити ніяких нових пропозицій по Brexit. Туск зазначив, що у Великобританії залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз. За його словами, багато людей, як в Європі, так і Великобританії як і раніше воліють відмовитися від рішення по Brexit.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.

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Новини України Дональд ТускТереза Мэй
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