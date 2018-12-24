Прем'єр Британії подякувала армії за захист від РФ

Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мей звернулася до військовослужбовців із святковим зверненням

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей у різдвяному зверненні до збройних сил країни подякувала їм за захист від Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, у різдвяному посланні до військовослужбовців прем'єр-міністр відзначила їх роботу і подякувала за відданість країні.

"Починаючи від першорядної ролі в усуненні наслідків огидної атаки нервово-паралітичною речовиною на вулицях Солсбері, захисту наших вод і небес від російського вторгнення, зміцнення наших союзників у Східній Європі, боротьби з тероризмом і організацією "Ісламська держава" в рамках коаліції, демонструючи режиму Асада, що ми не потерпимо застосування хімічної зброї..", - заявила Мей

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тереза Мей затвердила список з шести російських олігархів, стосовно яких будуть здійснені перевірки.

Так, у зазначений список потраплять: власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, колишній президент "Русала" Олег Дерипаска, засновник USM Holdings Алішер Усманов, Аркадій і Борис Ротенберг і глава "Роснафти" Ігор Сєчін.