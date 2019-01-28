Мей надасть парламенту Британії ще одну можливість проголосувати за Brexit

Переговори з парламентом щодо зміни угоди тривають

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй даст парламенту страны второй шанс одобрить сделку по условиях Brexit. Об этом заявил ее спикер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он добавил, что переговоры с парламентом относительно изменения соглашения продолжаются. Спикер подчеркнул, что он не может представить каких-либо обстоятельств, при которых парламенту не будет предоставлена еще одна возможность проголосовать за одобрение сделки Brexit.

Ранее сообщалось, что лидер нижней палаты парламента Британии Андреа Ледсом заявила, что дата выхода Британии из состава ЕС может быть перенесена на несколько недель для того, что бы дать время правительству для одобрения законодательства.

До этого канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.

Напомним, главный переговорщик с Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что Британия должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия соглашения.

РБК-Украина писало, что британский парламент разрабатывает несколько законопроектов, которые дадут возможность избежать неупорядоченного выхода страны из Европейского союза. Одна группа парламентариев работает над предложением о продолжении переговоров с Евросоюзом. В то же время группа представителей Консервативной партии работает над законопроектом, который прекратит действие заявления о Brexit, что позволит Британии выиграть время.