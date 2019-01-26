Британія може перенести дату виходу з ЄС

Фото: Андреа Ледсом (flickr.com)

Може знадобитися час для схвалення законодавства

Лідер нижньої палати парламента Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, що б дати час уряду для схвалення законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що у вівторок парламент Британії повинен проголосувати за серію поправок, так як залишається надто мало часу до виходу країни зі складу ЄС.

"Я вважаю, що у нас, не дивлячись ні на що, є дуже хороші стосунки з друзями і сусідами в Євросоюзі, і я абсолютно впевнена, що якщо нам буде потрібно кілька тижнів, то це буде можливим", - розповіла Ледсом.

Вона вважає, що Британія все ще може при підтримці обох палат - Палати громад і Палати лордів, своєчасно встигнути опрацювати нове законодавство.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.