Мей поставили ультиматум щодо Brexit, - Daily Telegraph

Угоду щодо Brexit можуть підтримати, якщо Мей піде у відставку

Британскому премьеру Терезе Мэй поставили ультиматум по Brexit (выход Великобритании из Евросоюза), который приведет к ее отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

По данным источников издания, политическое будущее Мэй находится под угрозой после провальных голосований в британском парламенте по сделке о Brexit. В то же время консерваторы могут поддержать сделку с ЕС, если она досрочно уйдет в отставку. Предполагается, что Мэй должна покинуть пост в мае-июле, чтобы преемник мог начать новую фазу переговоров, если Brexit будет отложен.

Напомним, на этой неделе парламент Великобритании проголосовал за перенос Brexit на более поздний срок. Выход Британии из ЕС, вероятно, будет отложен как минимум до 30 июня, если Мэй убедит депутатов в необходимости поддержать достигнутую с Брюсселем сделку.

Глава Европейского совета Дональд Туск уже призвал лидеров стран ЕС подготовиться к переносу Brexit. По данным Reuters, сроки выхода Британии могут перенести на год. Отметим, официально Brexit запланирован на 29 марта.