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Вихід Британії з ЄС можуть перенести на рік, - Reuters

Новини » Політика    14.03.2019 - 15:09
Вихід Британії з ЄС можуть перенести на рік, - Reuters
Фото: у Євросоюзі прогнозують перенесення Brexit (pixabay.com)

Brexit можуть відкласти не менше ніж на рік

Продовження переговорів про Brexit може відкласти вихід Британії з Європейського союзу не менш ніж на рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Reuters.

Повідомляється, що, за словами високопоставленого чиновника ЄС, продовження переговорів по Brexit між Брюсселем і Лондоном означає, як мінімум, перенесення строків на рік. Крім того, в такому випадку Британія матиме прийняти участь в Європейський парламент у травні.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск оголосив, що після невдалого голосування у британському парламенті попросить лідерів країн Європейського союзу підготуватися до більш тривалого процесу виходу Британії. За його словами, Британія може переосмислити свою стратегію Brexit.

Сьогодні також стало відомо, що британський прем'єр Тереза Мей готова організувати третє голосування по угоді про Brexit. До цього парламент вніс поправки до урядового законопроекту, який блокує Brexit без угоди за будь-яких обставин.

 

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