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Мей відвідає Страсбург перед голосуванням у парламенті по Brexit

Новини » Політика    12.03.2019 - 01:24
Мей відвідає Страсбург перед голосуванням у парламенті по Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей відправиться на переговори до Страсбурга

Глава МЗС Ірландії Саймон Ковно заявив, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей 11 березня відправиться до Страсбурга для обговорення угоди по Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що Мей намагатиметься перед важливим голосуванням по Brexit "завершити оформлення угоди" з Брюсселем з приводу виходу з ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентарії від правлячої Консервативної партії закликали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей перенести голосування 12 березня в парламенті за угодою про умови виходу королівства з ЄС (Brexit).

РБК-Україна писало, що глава Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу може стати початок липня 2019 року.

До цього Мей заявила, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

Зазначимо, Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб подати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit.

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