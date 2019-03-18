Мей може відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС

Мей і далі працює над тим, щоб заручитися підтримкою її угоди

Премьер-министр Британии Тереза Мэй угрожает отказаться от попыток добиться выхода Британии из ЕС (Brexit) в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мэй может отказаться в случае, если евроскептики в ее консервативной партии не отступят и не пообещают проголосовать за предложенное соглашение.

Вместе с тем, Мэй и дальше работает над тем, чтобы заручиться поддержкой ее соглашения. Кроме того, она отправится на саммит лидеров Европейского союза в четверг, чтобы попытаться продлить процесс на болем длительный срок.

"Если парламент сможет найти способ поддержать соглашение о Brexit перед саммитом, Великобритания покинет ЕС этой весной, не принимая участия в европейских выборах, и мы сможем продолжить строить наши будущие отношения", - написала она для Sunday Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что британскому премьеру Терезе Мэй поставили ультиматум по Brexit (выход Великобритании из Евросоюза), который приведет к ее отставке.

Глава Европейского совета Дональд Туск уже призвал лидеров стран ЕС подготовиться к переносу Brexit. По данным Reuters, сроки выхода Британии могут перенести на год. Отметим, официально Brexit запланирован на 29 марта.

Выход Британии из ЕС, вероятно, будет отложен как минимум до 30 июня, если Мэй убедит депутатов в необходимости поддержать достигнутую с Брюсселем сделку.