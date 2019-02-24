Мей назвала дату голосування британського парламенту по Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Депутати зможуть проголосувати вже до 12 березня

Британський парламент до 12 березня проголосує за вихід з ЄС, однак це відбудеться не наступного тижня. Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей наголосила, що її команда провела зустрічі в Брюсселі, щоб забезпечити такі зміни, які, на думку законодавців, потрібно пройти .

Нагадаємо, у Британії троє міністрів вимагають відкласти Brexit. Міністри вважають, що, якщо найближчим часом не буде рішення по виходу Британії з ЄС, вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit.

Раніше повідомлялось, що старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру.

До цього члени Палати громад парламента Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.

Також представники опозиційної Лейбористської партії вимагали від Мей провести голосування по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.