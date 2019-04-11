Мей не виключає завершення Brexit до кінця травня

Великобританія може завершити вихід з Європейського союзу (Brexit) до кінця травня. Про це заявила британський прем'єр Тереза Мей, передає DW.

Повідомляється, що з такою заявою Мей виступила після того, як Лондон і Брюссель погодили відстрочку Brexit до 31 жовтня. За її словами, ця відстрочка дозволить довести до кінця впорядкований вихід з Євросоюзу.

"Якщо нам вдасться зробити це до 22 травня, нам не доведеться проводити вибори до Європарламенту", - зазначила Мей.

У той же час глава Європейської ради Дональд Туск вважає, що у Лондона з'явилася можливість переосмислити стратегію і відмовитися від Brexit.

Нагадаємо, напередодні у Брюсселі відбувся екстрений саміт Євросоюзу, на якому була погоджена відстрочка Brexit до кінця жовтня.

Крім того, вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає можливим перенесення Brexit на кінець 2019 - початок 2020 року. У той же час Париж готовий погодитися на нове перенесення виходу Британії з ЄС тільки при дотриманні жорстких умов. В Єлисейському палаці розцінили нову відстрочку як занадто довгу.