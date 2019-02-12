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Мей цього літа може піти у відставку

Новини » Політика    12.02.2019 - 07:43
Мей цього літа може піти у відставку
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр Британії раніше натякала на свою відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може покинути свій пост влітку 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Таку інформацію виданню передали два джерела з уряду, очолюваного прем'єром Терезою Мей. Вони відзначили, що міністр зовнішньої торгівлі Ліем Фокс говорив, як Мей йому особисто натякала на свою відставку.

"Ліем впевнений, що вона піде (з посади, - ред.) цього літа. За його словами, все що прем'єр-міністр говорила йому, натякає на це", - сказав один із доповідачів.

Інший співрозмовник стверджує, що в Консервативній партії британського парламенту хочуть, щоб Мей завершила вихід Британії з Евросоза (Brexit).

Нагадаємо, британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого.

РБК-Україна раніше писало, що головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до обговорення умов угоди з Brexit.

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