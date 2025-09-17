Метсола в Раде: вступление Украины в ЕС само по себе является гарантией безопасности

"Присоединение к Европейскому Союзу - это само по себе является гарантией безопасности, и мы движемся вместе на этом пути. Европа должна соответствовать прогрессу, который вы уже достигли", - сказала она.

По словам Метсолы, следующим шагом, которым является формальное открытие так называемого кластера по основанию.

"И я уверена, что мы найдем возможность двигаться вперед, и хочу заверить вас в том, что у вас есть полная поддержка Европейского парламента", - сказала Метсола.

Она подчеркнула, что евроинтеграция - это не абстрактное понятие, а конкретные результаты. В частности, соглашение о роуминге, объявленное в июле, уже приносит пользу гражданам и бизнесу.

Метсола также напомнила, что из фонда Ukraine Facility Украина уже получила 22,7 млрд евро, и ожидается дальнейшая финансовая поддержка для проведения реформ, которые укрепят институты и сделают их более устойчивыми.

Также она назвала чрезвычайно важным дальнейший прогресс Верховной Рады в принятии законодательства, в частности связанного с реализацией плана Украины.

"И Верховная Рада показала, особенно это касается восстановления полномочий ваших антикоррупционных органов, и это было очень важным сигналом. Верховная Рада показала решимость в принятии законодательства, которое соответствует стандартам Европейского Союза. И это не только о том, чтобы поставить галочку, это также касается того, чтобы усилить ваши институты. И это также является основой для членства Украины в Европейском Союзе", - подчеркнула Метсола.