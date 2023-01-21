Пенсионеры смогут получать благотворительные пожертвования: ПФУ разработал порядок выплат

Пенсионный фонд Украины разработал проект Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру. Пенсионер сможет получить 70% от персонализированного благотворительного пожертвования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Согласно документу благотворительные пожертвования могут быть обезличенными или персонализированными.

Если юридическое или физическое лицо делает персонализированное благотворительное пожертвование, обязательно указывается информация о пенсионере, которому адресовано благотворительное пожертвование: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины.

Обезличенные благотворительные пожертвования и 30% персонализированных пожертвований зачисляются на расходный счет ПФУ.

Кроме того, не позднее одного месяца со дня поступления средств 70% полученных сумм персонализированного благотворительного пожертвования включают в документы для выплаты определенному пенсионеру. Финансирование осуществляется Пенсионным фондом Украины в соответствии с датами выплаты пенсии.