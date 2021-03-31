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Метро Києва відмовляється від зелених карт вже завтра: як оплатити проїзд

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 07:00
Метро Києва відмовляється від зелених карт вже завтра: як оплатити проїзд Фото: пасажири у вагоні метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Метро Києва з 1 квітня припиняє приймати до оплати проїзду безконтактні (зелені) карти. Також з закінченням використання цих карт припиняється робота сервісних центрів підземки.

Про це повідомила прес-служба "Київського метрополітену".

Оплатити проїзд безконтактними (зеленими) картами можна було до 31 березня поточного року включно. З 1 квітня сплатити проїзд у громадському транспорті можна з допомогою Kyiv Smart Card, безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи, мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), або разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Kyiv Smart Card продається в касах метрополітену і терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метро. Поповнити її можна в додатку Київ Цифровий, касах підземки і терміналах самообслуговування. Транспортна карта дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Раніше ми писали, що в метро Києва з'являться незвичайні вагони. Їх використовують у багатьох європейських країнах і вони стануть приємним сюрпризом для пасажирів.

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