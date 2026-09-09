Метро в Киеве будет работать по новому графику: что изменится

С завтрашнего дня, 10 сентября в Киеве изменится график работы общественного транспорта из-за сокращения комендантского часа. Пассажирский транспорт в столице будет работать дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Комендантский час в Киеве будет длится с 1:00 до 5:00. В связи с этим основные маршруты наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком продолжат работу в среднем на один час.
При этом время первых отправлений не меняется.
Обновленный график для каждого маршрута наземного общественного транспорта можно посмотреть на сайте КП "Киевпасстранс".
Все станции киевского метро в режиме пассажирских перевозок также будут работать на один час дольше. В то же время график работы станций как укрытий не меняется.
К примеру, станция метро "Университет", которая сейчас работает на вход до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогично продолжат работу и другие станции.
Обновленный график работы метро в Киеве (инфографика КГГА)
В Департаменте советуют пассажирам ориентироваться именно на время закрытия станции на вход, а не на расписание отдельных поездов. График сформирован так, чтобы пассажиры, которые зашли на станцию перед ее закрытием, могли доехать до любой другой станции метро.
Напомним, с 10 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать без ограничений во время желтого уровня угрозы. Пассажиры смогут продлить поездку или по желанию покинуть вагон и воспользоваться станцией метро как укрытием.
В случае объявления воздушной тревоги красного уровня движение поездов на наземном участке "зеленой" линии будет остановлено.
Режим работы "красной" линии при воздушных угрозах желтого и красного уровней не меняется.
РБК-Украина писало, что с 10 сентября в Киеве также изменятся правила работы метро и движения по мостам во время воздушных тревог, а бизнес сможет работать при соблюдении требований безопасности. В столице также запретят проведение массовых мероприятий без должного укрытия.