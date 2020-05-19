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Метро в Києві запустять в понеділок: хто буде їздити і за якими правилами

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 10:55
Метро в Києві запустять в понеділок: хто буде їздити і за якими правилами
Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

Метро в Києві готове до запуску - в підземці чекають тільки рішення Кабміну

Метро у Києві, Харкові та Дніпрі готується до запуску. Якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, "підземка" поїде вже в понеділок, 25 травня. Як буде працювати столичне метро, розповіли в пресслужбі Київського метрополітену.

Після відновлення роботи, жетони на станціях продаватися не будуть. Пасажири для проходу через турнікет зможуть використовувати винятково електронні квитки. Але раніше куплені зелені жетони можна буде використовувати протягом місяця з дня відновлення роботи метро.

Для того, щоб сплатити разовий проїзд у метрополітені, можна буде скористатися:

  • KyivSmartCard;
  • Карткою метро (до 31.03.2021);
  • Безконтактною банківською картою будь-якої платсистеми на жовтих турнікетах;
  • Додатком на смартфонах Google Pay і Apple Pay;
  • Мобільним додатком KyivSmardСard;
  • Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Столичні "пільговики", як і раніше, зможуть користуватися "Картками киянина". А ті пасажири, що мають загальнодержавні пільги повинні будуть пред'являти оригінал посвідчення.

У пресслужбі метрополітену попросили заздалегідь подбати про придбання електронного квитка, який можна купити в одному з Т-кіосків на зупинці громадського транспорту.

Раніше в опублікованому урядом плані виходу з карантину було сказано, що на першому етапі запуску метро воно буде працювати в режимі спецперевезень, але судячи з офіційної інформації метрополітену, про це мова не йде.

У Госпродпотребслужбі також розповідали про нові правила роботи метрополітену. Згідно з ними буде обов'язковий масочний режим і дотримання дистанції у вагонах, куди будуть пускати не більше 100 людей одночасно.

Зазначимо, що Віталій Кличко нещодавно показав на відео готовність метрополітену до відновлення роботи, а також попросив уряд дозволити запуск "підземки" з 25 травня.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України метро
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