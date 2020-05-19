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Метро в Україні готують до відкриття: Шмигаль назвав дату та умови

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 09:05
Метро в Україні готують до відкриття: Шмигаль назвав дату та умови
Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

Метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі готують до відкриття

Метро у Києві, Дніпрі та Харкові буде відкрито вже з 25 травня, але при дотриманні певних умов. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Прем'єр уточнив, що дію карантину буде продовжено і після 22 травня, але з новими пом'якшеннями.

Денис Шмигаль уточнив, що Україна з 22 числа буде переходити на модель адаптивного карантину. Коли обмеження на рівні держави будуть опускатися, але при цьому уряд працює разом з місцевою владою за показниками захворюваності, ліжкомісць та тестувань. Ці три параметри будуть основними при рішенні, посилювати або пом'якшувати карантин у тому чи іншому регіоні.

З 22 травня в Україні дозволять:

  • рух міського і приміського транспорту,
  • проведення спортивних змагань,
  • готелі (не хостели) без роботи ресторанів і басейнів.

З 25 травня дозволять роботу:

  • дитячим садам
  • метрополітену.

"З 25 числа - ми беремо ще час на технічну підготовку - уряд дозволить роботу дитячих садків, а також роботу метрополітену в тих місцях, де дозволить епідеміологічна ситуація. Тут вже будемо працювати з місцевою владою", - уточнив прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, коли в Києві відкриють торгово-розважальні центри.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України метро
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