У Києві запустили більше транспорту: всі маршрути і графіки

У Києві курсуватиме додатковий транспорт (фото: РБК-Україна)

У Києві буде працювати вже 25 маршрутів громадського транспорту

У Києві запустили додатковий транспорт у вівторок, 19 травня. До рухомого складу додали три нових автобусних маршрути – №37, №42, №104. Про це повідомили в КМДА.

Проїзд в громадському транспорті, як і раніше, доступний не всім мешканцям Києва. А лише для тих, хто має спецперепустку та індивідуальні засоби захисту.

"Організація зазначених рейсів задовольнить потребу в перевезеннях мешканців віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайка та Бортничі, а також покращить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами", - сказано в повідомленні.

Наразі в Києві працюють вже 25 маршрутів громадського транспорту.

Автобуси:

№20 ст. м. Площа Льва Толстого – Овочева база (ж/м Корчувате)

№33Т ДВРЗ – ст. м. Чернігівська

№37 ст. м. Святошин – ж/м Західний

№42 вул. Митрополита А. Шептицького – вул. Є. Чавдар

№56Д просп. Палладіна – ст. м. Либідська

№99Д ст. м. Мінська – ст. м. Нивки

№104 ст. м. Харківська – мікрорайон Бортничі

№114 вул. Радунська – Залізничний вокзал

№118 ст. м. Чернігівська – ст. м. Політехнічний інститут

№119 вул. Касіяна – Контрактова площа

№220 вул. Тростянецька – вул. Медова

№500 вул. Північна – Залізничний вокзал

Трамваї:

№1 Михайлівська Борщагівка – станція Старовокзальна

№12 Пуща-Водиця, 14 лінія – Контрактова площа

№14 просп. Відрадний – Контрактова площа

№16 ст. м. Героїв Дніпра – Контрактова площа

№4 Бульвар Перова – 33БК

№18 ст. Генерала Ватутіна – ст. м. Позняки

Тролейбуси:

№7 вул. Чорнобильська – Площа Толстого

№16 вул. Туполєва – Майдан Незалежності

№25 просп. Свободи – ст. м. Почайна

№30 вул. Кадетський Гай – вул. Милославська

№37А Поліклініка – ст. м. Лісова

№91 Залізничний вокзал – Авторинок

№92 Аеропорт – просп. Свободи

Зазначимо, що всі маршрути працюють за особливим графіком, за яким кількість зупинок скорочена до трьох – шести. Докладно з графіком роботи громадського транспорту Києва можна ознайомитися за посиланням.

Однак, попри таку кількість транспорту, у столиці щоранку вишиковуються гігантські черги на зупинках, місто застрягає в заторах, а таксі накручують вартість через час проведений в дорозі. Доїхати, приміром, за Правого на Лівий берег, дуже складно. Столична влада сподівається, що Кабмін дозволить роботу метро з 25 травня.

Автор: Світлана Дудукало