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У Києві запустили більше транспорту: всі маршрути і графіки

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 09:42
У Києві запустили більше транспорту: всі маршрути і графіки
У Києві курсуватиме додатковий транспорт (фото: РБК-Україна)

У Києві буде працювати вже 25 маршрутів громадського транспорту

У Києві запустили додатковий транспорт у вівторок, 19 травня. До рухомого складу додали три нових автобусних маршрути – №37, №42, №104. Про це повідомили в КМДА.

Проїзд в громадському транспорті, як і раніше, доступний не всім мешканцям Києва. А лише для тих, хто має спецперепустку та індивідуальні засоби захисту.

"Організація зазначених рейсів задовольнить потребу в перевезеннях мешканців віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайка та Бортничі, а також покращить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами", - сказано в повідомленні.

Наразі в Києві працюють вже 25 маршрутів громадського транспорту.

Автобуси:

  • №20 ст. м. Площа Льва Толстого – Овочева база (ж/м Корчувате)
  • №33Т ДВРЗ – ст. м. Чернігівська
  • №37 ст. м. Святошин – ж/м Західний
  • №42 вул. Митрополита А. Шептицького – вул. Є. Чавдар
  • №56Д просп. Палладіна – ст. м. Либідська
  • №99Д ст. м. Мінська – ст. м. Нивки
  • №104 ст. м. Харківська – мікрорайон Бортничі
  • №114 вул. Радунська – Залізничний вокзал
  • №118 ст. м. Чернігівська – ст. м. Політехнічний інститут
  • №119 вул. Касіяна – Контрактова площа
  • №220 вул. Тростянецька – вул. Медова
  • №500 вул. Північна – Залізничний вокзал

Трамваї:

  • №1 Михайлівська Борщагівка – станція Старовокзальна
  • №12 Пуща-Водиця, 14 лінія – Контрактова площа
  • №14 просп. Відрадний – Контрактова площа
  • №16 ст. м. Героїв Дніпра – Контрактова площа
  • №4 Бульвар Перова – 33БК
  • №18 ст. Генерала Ватутіна – ст. м. Позняки
  • Тролейбуси:
  • №7 вул. Чорнобильська – Площа Толстого
  • №16 вул. Туполєва – Майдан Незалежності
  • №25 просп. Свободи – ст. м. Почайна
  • №30 вул. Кадетський Гай – вул. Милославська
  • №37А Поліклініка – ст. м. Лісова
  • №91 Залізничний вокзал – Авторинок
  • №92 Аеропорт – просп. Свободи

Зазначимо, що всі маршрути працюють за особливим графіком, за яким кількість зупинок скорочена до трьох – шести. Докладно з графіком роботи громадського транспорту Києва можна ознайомитися за посиланням.

Однак, попри таку кількість транспорту, у столиці щоранку вишиковуються гігантські черги на зупинках, місто застрягає в заторах, а таксі накручують вартість через час проведений в дорозі. Доїхати, приміром, за Правого на Лівий берег, дуже складно. Столична влада сподівається, що Кабмін дозволить роботу метро з 25 травня.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України транспорт
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