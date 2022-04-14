Метро в Києві відновлює рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках

"У столичному метро поїзди завтра відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.

При цьому на "червоній" лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією - між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

Рух поїздів буде здійснюватися:

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"

зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Без зупинки поїзди прослідують станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Нагадаємо, нещодавно в столиці рух "червоною" гілкою метро продовжили.

Раніше стало відомо, що в Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше.