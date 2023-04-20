RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В метро Киева временно не работает оплата банковской картой

Фото: В метро Киева временно не работает оплата банковской картой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В столичном метрополитене временно недоступна оплата проезда банковской картой из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Оплатить проезд в метро можно с помощью:

  • транспортной карты;
  • qr-кода, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бумажного qr-билетв.

"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в метро Киева произошел сбой. В частности, были трудности с оплатой проезда.

Кроме того, похожий сбой в метро Киева произошел и 14 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев