В метро Києва виявили підозрілий предмет. Закрили "Золоті ворота" та "Театральну"
В Києві у метро виявили підозрілий предмет. Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".
"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково.
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В поліції уточнили, що отримали повідомлення про підозрілий предмет, залишеному на поручні ескалатора у переході між станціями метро "Театральна" та "Золоті ворота".
"Пересадочний вузол між станціями метрополітену тимчасово зачинений. На місці події працюють співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Правоохоронці забезпечують охорону місця події та встановлюють походження невідомого предмету", - йдеться в повідомленні.
Правову кваліфікацію події нададуть після проведення першочергових слідчих дій.
Раніше в аеропорту "Львів" виявили підозрілу сумку. На місце викликали правоохоронців, які її знешкодили. Через інцидент довелося евакуювати пасажирів, крім того затрималися кілька рейсів.