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Стало відомо, що було у сумці, яку сьогодні знешкодили в аеропорту "Львів"

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Львів, Середа 21 липня 2021 15:57
Стало відомо, що було у сумці, яку сьогодні знешкодили в аеропорту "Львів" Фото: у сумці, яку знешкодили в аеропорту "Львів", бомби не було (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У міжнародному аеропорту "Львів" сьогодні довелося знешкодити забуту підозрілу сумку. Однак в результаті з'ясувалося, що вибухівки в сумці не було.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили жінку, яка була власницею забутої сумки. Власниця розповіла, що в сумці був ноутбук. Жінці нічого не загрожує.

"Встановлено особу жінки, яка забула в аеропорту сумку. Їй нічого не загрожує. Людина випадково забула сумку. За її словами, там був ноутбук", - сказали в поліції.

Кримінальну справу правоохоронці за даним фактом не відкривали.

"Немає чого відкривати, людина забула сумку. Там не було вибухівки. Нічого не сталося, але поліція повинна була перевірити інформацію про підозрілий предмет. Сумка була знешкоджена, бо для її перевірки була загроза", - додали правоохоронці.

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